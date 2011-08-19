俄罗斯将推塑料平板电脑,抗衡iPad

金属期市：伦铜在两周低点上方持稳，受供应忧虑支撑
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月18日电---俄罗斯纳米技术集团(Rosnano)计划明年起量产价格低廉的塑料材质平板电脑，称将与苹果(AAPL.O)的iPad抗衡。
这家国有企业的总裁丘拜斯(Anatoly Chubais)向总理普京表示，这款电脑价格约420美元，远低于最便宜版本iPad的670美元。
他打趣道：“这款平板电脑重量更轻，不用玻璃，就连屏幕都不用玻璃。就算学生想用平板电脑互殴，都不会受伤。”
这款电脑将采用塑料或有机电子技术，而非硅导体。
从电视画面看，丘拜斯向普京展示的电脑，长30厘米宽20厘米，外形与iPad相似，但比iPad大。
丘拜斯称，这款电脑预装学校教科书和教育内容，将先在一些学校试用一年，而後批量生产。(完)
--编译：朱淑珍 发稿：王燕昆
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。