〔中国企业〕中纺集团拟在港首次募集不超过5亿美元海外贷款--IFR

路透8月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国企中纺集团已经委任汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)负责该公司在香港首次募集总额不超过5亿美元的海外贷款。

中纺集团上个月宣布该笔交易，最初目标定为2亿美元，目前该贷款的规模已提升为最初目标的2.5倍。银行消息人士称，据闻包含全部费用的价码在200个基点以上，期限为三年。

根据谅解备忘录，汇丰银行将作为该笔不超过5亿美元的银团贷款的牵头主办行。所筹资金将用于支持中纺集团的境外采购业务。中纺集团将与汇丰银行和其它潜在参与银行就贷款事宜展开磋商。

中纺集团是中国最大的棉花和大豆交易商之一，亦从事石油加工业务。公司在周三与汇丰银行就该贷款交易签署了谅解备忘录，正值中国副总理李克强在香港访问。(完)

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