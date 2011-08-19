欧洲经济指标预测--8月19日-8月26日****

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透8月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月19日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.3% +5.6%
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 -80.0 209.7
公共部门净借款(亿英镑) 5.0 119.8
------------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月22日(一)
无重要经济数据公布.
8月23日(二)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差7.50 顺差17.45
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.7 50.5
服务业PMI 53.8 54.2
综合PMI -- 53.2
0728 德国制造业PMI 8月初值 51.0 52.0
服务业PMI 51.9 52.9
综合PMI -- 52.2
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 49.3 50.4
服务业PMI 50.7 51.6
综合PMI 50.0 51.1
0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负27.0 负15.1
现况指数 86.5 90.6
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 负10
1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40
8月24日(三)
0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 109.6 112.9
现况指数 120.0 121.4
预期指数 103.3 105.0
0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 +0.7% +3.6%
(较上年同期) -- +15.5%
8月25日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.4
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 负65.0 负58.9
1000 英国CBI零售销售差值 8月 -- 负5
8月25日-8月30日
0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.3% -0.6%
(较上年同期) +6.4% +6.5%
8月26日(五)
0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.4% +2.5%
M3货供额(较上年同期) +2.2% +2.1%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.2%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.7%
0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.85 2.04(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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