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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 09:31 BJT

****欧洲经济指标预测--8月19日-8月26日****

路透8月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月15日当周-------------------------------

8月19日(五)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +5.3% +5.6%

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 -80.0 209.7

公共部门净借款(亿英镑) 5.0 119.8

------------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月22日(一)

无重要经济数据公布.

8月23日(二)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差7.50 顺差17.45

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.7 50.5

服务业PMI 53.8 54.2

综合PMI -- 53.2

0728 德国制造业PMI 8月初值 51.0 52.0

服务业PMI 51.9 52.9

综合PMI -- 52.2

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 49.3 50.4

服务业PMI 50.7 51.6

综合PMI 50.0 51.1

0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负27.0 负15.1

现况指数 86.5 90.6

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 负10

1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负11.40

8月24日(三)

0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 109.6 112.9

现况指数 120.0 121.4

预期指数 103.3 105.0

0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 +0.7% +3.6%

(较上年同期) -- +15.5%

8月25日(四)

0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.4

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 负65.0 负58.9

1000 英国CBI零售销售差值 8月 -- 负5

8月25日-8月30日

0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.3% -0.6%

(较上年同期) +6.4% +6.5%

8月26日(五)

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.4% +2.5%

M3货供额(较上年同期) +2.2% +2.1%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.2%

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.7%

0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.85 2.04(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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