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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 11:22 BJT

〔中美关系〕美国副总统拜登访华第二日将关注中美商业环境问题

路透北京8月19日电---美国副总统拜登周五在第二日访华的会晤中,将关注商业环境问题,寻求途径以减少政府对美国和中国企业在两国造成的障碍.

作为访问亚洲的第一站,拜登于周四与中国国家副主席习近平进行会谈.外界普遍预计,习近平可能在2013年初接替胡锦涛,成为中国下任国家主席.

美国官员表示,此次会谈很成功,谈及从人权到两国经济问题等话题.会谈持续了大约45分钟.

双方淡化了中国媒体对美国债务和赤字状况所表达的担忧,据称习近平表示对美国经济实力有信心.

中国是美国债券最大的外国持有者.

拜登周五将会获知中国其他高层领导人对美国经济是否也具有信心.

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