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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 10:22 BJT

〔日本经济〕政府和央行必要时都将采取适当举措应对日圆升值--财相

路透东京8月19日电---日本财务大臣野田佳彦周五表示,政府和日本央行将采取适当措施应对日圆升值,并将密切保持沟通.

他说,相信日本央行正考虑各种选项来支持经济,但拒绝就具体货币政策动向置评.

野田佳彦在内阁会议後还向记者表示,当前日圆涨势部分由投机行为推动.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

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