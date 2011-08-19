中国国企“走出去”令美国企业不安

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月17日电（记者 Doug Palmer）---中美领导人三个月後将在夏威夷举行会议，届时，美国总统奥巴马仍能向中国国家主席胡锦涛夸耀，美国大型企业数量仍是全球之最。

在《财富》杂志发布的2011年全球500强榜单中，美国公司有133家，日本和中国分别是68和61家。

但回顾2005年的榜单，胡锦涛有理由保持乐观。中国当年仅有16家500强企业，而美国则有176家，其中包括现在已破产的雷曼兄弟。

美国财政部前副部长基米特（Robert Kimmitt）称，由于中国经济飞速增长，政府鼓励中国企业“走出去”，中国500强企业势必将继续增多。

但让美国企业不安的是，中国许多进榜企业都是国企，包括《财富》500强前十名的三家中国企业--中国石化(600028.SS)、中国石油天然气集团[CNPET.UL]和中国国家电网[STGRD.UL]。

美国商会和服务产业联盟发表联合报告称：“世界经济出现新动态，威胁美国企业和工人在世界市场的竞争力，动摇美国市场经济核心信念。”

“目前还没有妥善有效的国际法规，能够解决这一问题。”这两家商业组织抱怨称，中国和其它国家对国企的政策优惠很多，补贴力度也很大。

如今，这对在本土市场与国企或国家扶持企业竞争的美国企业影响最大。

**国企优势众多**

美国副总统拜登本周与中国国家副主席习近平在北京会谈时，预计将提及美国对中国国企的担忧。

美国财政部副部长布雷纳德（Lael Brainard）周一告诉记者，美国认为，中国应“取消一系列为国企提供低息贷款渠道的金融管控”，这让中国私企和外国竞争者处于劣势。

奥巴马政府还在敦促经合组织（OECD）维持“竞争中立”框架，以确保政府扶持企业在与私企竞争中不会享有不公平优势。

美国副国务卿霍马茨（Robert Hormats）近期发表演讲称：“不应由美国来质疑其他国家成立国企是否明智。但如果其与美国企业之间的竞争环境不公平，这的确令美方担忧。”

他列出中国等国家的国有企业在争夺市场份额时所利用的“众多优势”。

霍马茨指出，赋税低、规范少、保护国内市场或优先接触国内政府采购市场，人为提高了国有企业的规模经济，降低其运营成本，提高其销售，促使其能投资新科技，以提高国内外竞争优势。(完)