版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 12:41 BJT

〔日本经济〕鉴于市场动荡,国际合作对日本很重要--日本经济财政大臣

路透东京8月19日电---日本经济财政大臣与谢野馨周五表示:

* 日本显示其能够在稳定金融市场方面发挥作用很重要

* 鉴于金融市场的动荡,国际合作对日本很重要.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐