《外汇动态》离岸基金和韩国出口商在高位卖出美元/韩元

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
0148GMT---交易员称,离岸基金和韩国出口商在高位卖出美元/韩元KRW=KFTC,限制美元/韩元涨幅,因预期韩国外汇当局可能卖出美元干预汇市,特别是在1,090上方.不过目前为止还未发现干预行为.
美元/韩元上涨0.9%报1,083.2,此前高见1,085.4,120日移动平均线切入位在1,084.7."日内高点可能已经出现,除非股市继续下挫."一外资银行驻首尔的交易员称.
韩国综合股价指数.KS11下跌4.8%,外资卖超928亿韩元(8,572万美元).(完)
--编译 李富强;审校 吴云凌
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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