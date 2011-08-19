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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 10:05 BJT

《外汇动态》离岸基金和韩国出口商在高位卖出美元/韩元

0148GMT---交易员称,离岸基金和韩国出口商在高位卖出美元/韩元KRW=KFTC,限制美元/韩元涨幅,因预期韩国外汇当局可能卖出美元干预汇市,特别是在1,090上方.不过目前为止还未发现干预行为.

美元/韩元上涨0.9%报1,083.2,此前高见1,085.4,120日移动平均线切入位在1,084.7."日内高点可能已经出现,除非股市继续下挫."一外资银行驻首尔的交易员称.

韩国综合股价指数.KS11下跌4.8%,外资卖超928亿韩元(8,572万美元).(完)

--编译 李富强;审校 吴云凌

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