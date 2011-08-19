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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 10:16 BJT

修正:〔中国新债〕联通公司下周三将发150亿元短期融资券,期限一年

(删除表格中多馀股票代码)

路透北京8月19日电---中国联合网络通信有限公司周五公告称,将于下周三(24日)簿记建档发行

150亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国联通公司 150 150 12 8/24簿记建档 光大银行 AAA 8/25 8/26

工商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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