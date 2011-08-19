《日本经济分析》日本央行拒绝充当灾後重建主要出资者的角色

路透东京8月19日电---日本央行反对通过印钞来为灾後复苏提供资金的态度已经再明确不过了,但到现在为止,它仍未能成功劝阻立法者对这类举措的再三呼吁.

也许,日本央行一直没采取更强势辩论的原因在于,这个问题的核心十分微妙,关乎投资者对日本政府筹资能力及其履行财政改革承诺的信心.

日本央行总裁白川方明和其他高层官员一直在谈及,可能出现的债市不稳定局面,市场对日圆信心丧失,以及长期通胀风险的浮现.

但对于面临超过10万亿(兆)日圆(1,310亿美元)的巨额灾後重建费用,且担心增税令选民不满的日本政客而言,这些理由可能显得空洞乏力.

让日本央行为灾後重建买单,即通过直接认购重建债券来事实上大印钞票,可能的确非常诱人.

对很多议员和部分经济学家而言,这种做法具有一石二鸟的功效,一方面无需付出政治代价即筹措到廉价资金,另一方面通过挹注大量现金,为正在复苏的日本经济带来额外的提振.

日本央行每年在市场上买入21.6万亿日圆债券,并已依据其15万亿日圆资产购买计画,额外购入3.8万亿日圆短期债券.但与其它多数发达国家类似,日本禁止该国央行直接为政府开支提供资金,以此保证央行独立性.

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