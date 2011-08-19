版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 10:28 BJT

〔中国新债〕中国铝业公司下周三将发50亿元短融,期限一年

路透北京8月19日电---中国铝业公司周五公告称,将于下周三(24日)簿记建档发行50亿元人民币

短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

中国铝业公司 150 50 12 8/24簿记建档 招商银行 AAA 8/25 8/26

北京银行

=============================================================================================(完)

中国铝业公司旗下上市公司有中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK),为全球第二大氧化铝生产商.

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐