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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 10:32 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜微升,欧美经济忧虑持续打压市场信心

路透上海8月19日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五微升,上日跌逾2%.美国一系列经济数据疲弱,及有关欧元区债务问题挥之不去的忧虑,持续打压市场信心.

0138GMT,LME三个月期铜CMCU3微升0.1%,报每吨8,779.75美元;此前曾低见8,700美元,创8月11日以来最低.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3下跌0.9%,报每吨66,120元人民币,上日下滑0.2%.

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