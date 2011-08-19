〔伦敦金属〕LME期铜微升,欧美经济忧虑持续打压市场信心

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海8月19日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五微升,上日跌逾2%.美国一系列经济数据疲弱,及有关欧元区债务问题挥之不去的忧虑,持续打压市场信心.
0138GMT,LME三个月期铜CMCU3微升0.1%,报每吨8,779.75美元;此前曾低见8,700美元,创8月11日以来最低.
上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3下跌0.9%,报每吨66,120元人民币,上日下滑0.2%.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。