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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 10:43 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下跌至一周低位,公债大涨

路透悉尼/惠灵顿8月18日电---澳元和新西兰元周五下跌至一周低位,因投资者抛售风险资产避险,此前公布的疲软美国数据引发对全球衰退的担忧,对欧洲银行的忧虑亦重燃.

澳洲政府公债受益,10年期公债期货跳涨至2009年3月以来最高,隐含收益率报4.2%,远低于4.75%的隔夜拆款利率,担忧衰退时通常会出现这种近远期利率倒挂的情况.

三年期公债期货YTTc1升0.16点至96.470,10年期公债期货YTCc1上涨0.170点,报95.810.

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