〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下跌至一周低位,公债大涨

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透悉尼/惠灵顿8月18日电---澳元和新西兰元周五下跌至一周低位,因投资者抛售风险资产避险,此前公布的疲软美国数据引发对全球衰退的担忧,对欧洲银行的忧虑亦重燃.
澳洲政府公债受益,10年期公债期货跳涨至2009年3月以来最高,隐含收益率报4.2%,远低于4.75%的隔夜拆款利率,担忧衰退时通常会出现这种近远期利率倒挂的情况.
三年期公债期货YTTc1升0.16点至96.470,10年期公债期货YTCc1上涨0.170点,报95.810.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。