〔日本股市〕早盘收低2%,受美国经济及欧洲银行业体质担忧冲击

路透东京8月19日电---日本股市日经指数周五早盘收低2%,为连续第三日下跌,受对美国经济再陷衰退的忧虑,以及对欧洲银行业体质的担忧重燃冲击.

分析师表示,市场仍可能持续低迷直至下周,届时美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将在怀俄明州Jackson Hole的地方性活动上发表讲话,外汇走势在此期间很可能为日本股市提供指引.

野村总研日本经济研究室长木内登英表示,"日本政府可用的措施有限,因当前市场疲态主要归因对海外市场的忧虑.投资者主要关注美联储是否会对进一步出台货币宽松措施提供任何线索."

"日圆可能进一步走强.若果真如此,日本股市可能再度下滑."

日经指数.N225早盘收低2.0%至8,766.80点,此前曾低见8,735.59.日经指数周五料将守在8月9日低位8,656点上方.东证股价指数.TOPX降1.7%至754.65点.(完)