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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 10:38 BJT

〔中国新债〕安徽能源集团下周五将发12亿元中期票据,期限三年

路透北京8月19日电---中国安徽省能源集团有限公司周五公告称,将于下周五(26日)簿记建档发行12亿元

人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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安徽能源集团 12 12 3 8/26簿记建档 招商银行 AA+ 8/29 8/30

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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