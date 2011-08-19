〔香港个股〕思捷环球考虑出售美国和加拿大成衣零售业务--报导

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港8月19日电---彭博援引知情消息人士报导称,思捷环球(0330.HK)正考虑出售其美国和加拿大成衣零售业务.
彭博报导称,思捷环球已聘请罗斯柴尔德(Rothschild)[ROT.UL]担任交易顾问,公司将向私募股权基金推介待售资产.
报导称,思捷环球的北美业务营收在截至去年12月的上半年度增长11%至6.57亿港元(8,400万美元).该公司在北美拥有超过90家门店.
思捷环球驻香港发言人拒绝对此置评.其股价在香港股市早盘下跌4.2%,报20.40港元,逊于恒生指数.HSI同期下跌2.8%的表现.(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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