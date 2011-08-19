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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 11:01 BJT

〔香港个股〕思捷环球考虑出售美国和加拿大成衣零售业务--报导

路透香港8月19日电---彭博援引知情消息人士报导称,思捷环球(0330.HK)正考虑出售其美国和加拿大成衣零售业务.

彭博报导称,思捷环球已聘请罗斯柴尔德(Rothschild)[ROT.UL]担任交易顾问,公司将向私募股权基金推介待售资产.

报导称,思捷环球的北美业务营收在截至去年12月的上半年度增长11%至6.57亿港元(8,400万美元).该公司在北美拥有超过90家门店.

思捷环球驻香港发言人拒绝对此置评.其股价在香港股市早盘下跌4.2%,报20.40港元,逊于恒生指数.HSI同期下跌2.8%的表现.(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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