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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 11:11 BJT

〔中港个股〕中行行长称关注美债形势及美元稳定,相信华府能解决问题

路透北京8月19日电---中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周五表示,美国的债务危机令他关切,但估计华盛顿方面能够解决此问题.

"我们有一点担心,但我们相信,美国政府应能够解决这一问题,"李礼辉在被问及是否担忧美元稳定及美国债务形势时表示,他并称,人民币应当渐进升值.

他是在一个商业圆桌会议上对记者做上述表示的.(完)

--编译 丁琦;审校 吴云凌

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