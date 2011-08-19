《独家新闻》新闻集团高层开始考虑,若James Murdoch离开将如何应对

路透纽约8月18日电---消息人士称,新闻集团(NWSA.O)高层管理者开始考虑,若James Murdoch退位,公司将如何应对.

新闻集团一消息人士称,随着窃听丑闻使James Murdoch面临的压力越来越大,集团高管希望,如果他希望"休息一阵",他们能有所准备.James Murdoch是新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)之子.

"公司仍然试图像James不打算离开一样运营,"另一高层内部人士称."不过大家都在考虑,如果他离开情况会怎样."

默多克和新闻集团高层通过一名代表称,公司考虑James可能离开这种说法"绝对不是真的".

两名消息人士称,即便James迫于压力离开,也不会是永久的.

"即便他暂时避开风头,也不一定意味着当风平浪静後他不会回来."另一名要求匿名的消息人士称.(完)