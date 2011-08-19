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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 11:01 BJT

〔路透调查〕新西兰央行料将加息时间推迟至12月,因全球金融市场动荡

路透惠灵顿8月19日电---路透调查周五显示,在全球金融市场震荡後,新西兰央行料将加息时间从下月推迟至12月.

新西兰央行上月维持指标利率在2.5%的纪录低点,并称,若全球金融风险消退且经济持续复苏,则没有什麽必要将利率保持在这个水准.

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