《外汇动态》美元/坡元失去早盘涨幅,受获利回吐打压

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
0252GMT---美元/坡元SGD=失去早盘涨幅,因本地银行间交易商在接近技术阻力处了结获利.美元/坡元高见1.2177,接近1.2210-1.2220阻力区域.
周四投资银行和美国的银行回补空仓,对新加坡金融管理局干预汇市持谨慎态度以及负利率,提振美元/坡元反弹.
坡元是年初至今表现最好的日圆以外的亚洲货币,在避险需求支撑下兑美元上涨.下一阻力位料在1.2250-1.2260.
美元/坡元日内下跌0.3%报1.2126.(完)
--编译 李富强;审校 徐文焰
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