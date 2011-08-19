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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 11:06 BJT

《外汇动态》美元/坡元失去早盘涨幅,受获利回吐打压

0252GMT---美元/坡元SGD=失去早盘涨幅,因本地银行间交易商在接近技术阻力处了结获利.美元/坡元高见1.2177,接近1.2210-1.2220阻力区域.

周四投资银行和美国的银行回补空仓,对新加坡金融管理局干预汇市持谨慎态度以及负利率,提振美元/坡元反弹.

坡元是年初至今表现最好的日圆以外的亚洲货币,在避险需求支撑下兑美元上涨.下一阻力位料在1.2250-1.2260.

美元/坡元日内下跌0.3%报1.2126.(完)

--编译 李富强;审校 徐文焰

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