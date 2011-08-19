《基金产业分析》金砖四国基金回报不佳,投资者纷纷撤资

* 自2010年3月以来,金砖四国基金每月都有资金流出

* 资产规模较2007年峰值缩水达四分之一,至280亿美元

* 投资者因亏损逃离此类基金,追求更普遍的投资题材

* 资金流入日本外亚洲国家和黄金基金

* 金砖四国基金资产净值2011年下跌16.7%

路透香港/东京8月19日电---专门押注金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)股票的基金因回报不佳,投资者纷纷持续撤资.作为近期曾最受追捧的资产类别之一,金砖四国股票基金的未来现在很成问题.

邓普顿(Templeton)、施罗德投资(SDR.L)和德意志银行(DBKGn.DE)旗下DWS等基金公司都曾推出过成功的基金产品.

的确,2003年至2007年期间,金砖四国基金的资产规模从较低基础水准激增1,600倍至约380亿美元,因经济飞速发展的金砖四国的股市带来近600%的高回报.

然而,这股趋势已经发生扭转.

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据,自2010年3月以来的每个月,金砖四国基金整体均呈现资金外流.

这类基金的总资产规模已较2007年创下的纪录峰值缩水四分之一,至略高于280亿美元的水准.自2010年3月起,基金累积净流出资金升至95亿美元.

相比之下,投资于日本以外亚太地区的基金同期流入约40亿美元,反映投资者为降低风险,选择青睐更大众化的投资题材.

黄金和贵金属共同基金等其它基金同期亦总计吸引45亿美元资金流入.

金砖四国基金失宠的原因在于这类基金的投资业绩下滑,金砖四国收紧政策,巴西实施资本管制,以及投资者转投避险资产.

"这类基金是为赶潮流而诞生的,他们能流行一段时间,但之後投资者对其兴趣就会下降,"法国巴黎银行投资公司的亚太基金开发和服务主管Francois Mouzay说.