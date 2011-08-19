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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 11:13 BJT

《全球市场》股市普遍大幅下挫,受美国经济衰退忧虑和欧洲困境拖累

* 日经指数挫跌2%,跟随欧美股市重挫走势

* 部分欧洲银行面临融资压力

* 美国制造业和就业数据疲弱,进一步打击投资者信心

* 金价触及历史新高,因买家寻求避险

* 美国股指期货跌0.8%,预示市场进一步走低

路透新加坡8月19日电---亚洲股市周五跌幅高达4%,因市场愈加担忧美国经济正滑向衰退深渊,以及部分欧洲银行业者面临短期融资压力,引发欧洲存在系统性银行危机的忧虑.

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