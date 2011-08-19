〔中国新债〕光明食品集团下周五将发行10亿元短融,期限一年

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透北京8月19日电---中国光明食品(集团)有限公司周五公告称,将于下周五(26日)簿记建档发行10亿元
人民币短期融资券,期限一年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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光明食品集团 30 10 12 8/26簿记建档 上海银行 AA+ 8/29 8/30
中国建设银行
=============================================================================================(完)
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--发稿 钟华; 审校 丁淑琴
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。