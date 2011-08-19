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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 11:10 BJT

〔中国新债〕光明食品集团下周五将发行10亿元短融,期限一年

路透北京8月19日电---中国光明食品(集团)有限公司周五公告称,将于下周五(26日)簿记建档发行10亿元

人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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光明食品集团 30 10 12 8/26簿记建档 上海银行 AA+ 8/29 8/30

中国建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 丁淑琴

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