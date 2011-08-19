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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 11:30 BJT

〔中美关系〕美国副总统拜登称,中国对美国市场准入存在担心是合理的

路透北京8月19日电---正在对华访问的美国副总统拜登周五表示,中国对美国市场准入存在担心是合理的,就像美方担心美国公司面临中国的准入问题一样.

拜登是在与中国官员和企业领导人的一个圆桌会议上做此番表示的.(完)

--编译 丁琦;审校 孙茉莉

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