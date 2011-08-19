〔日本债市〕公债收益率跌至九个月低点,因经济担忧打击风险意愿

近几周日本公债收益率跌幅远小于美国公债收益率跌幅,10年期日本公债和美国公债利差收窄至105个基点,为2008-2009年金融危机以来最窄.

日本公债收益率仅小幅下跌的部分原因是收益率本就很低,下行空间有限.

投资者对推低10年期公债收益率至1%下方持谨慎态度,因去年收益率跌至0.82%後迅速反弹.

五年期公债JP5YTN=JBTC收益率下跌2个基点至九个月低位0.305%,20年期公债下滑2.5个基点报1.765%.

0309GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.135% -1.0 0.145%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.305% -2.0 0.325%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.975% -2.0 0.995%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.765% -2.5 1.790%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 0.000% +0.0 1.950%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.81 +0.20 142.61

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 李春喜/李富强;审校 孙茉莉

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