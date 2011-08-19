〔日本债市〕公债收益率跌至九个月低点,因经济担忧打击风险意愿

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
近几周日本公债收益率跌幅远小于美国公债收益率跌幅,10年期日本公债和美国公债利差收窄至105个基点,为2008-2009年金融危机以来最窄.
日本公债收益率仅小幅下跌的部分原因是收益率本就很低,下行空间有限.
投资者对推低10年期公债收益率至1%下方持谨慎态度,因去年收益率跌至0.82%後迅速反弹.
五年期公债JP5YTN=JBTC收益率下跌2个基点至九个月低位0.305%,20年期公债下滑2.5个基点报1.765%.
0309GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.135% -1.0 0.145%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.305% -2.0 0.325%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.975% -2.0 0.995%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.765% -2.5 1.790%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 0.000% +0.0 1.950%
10年期公债期货<0#JGB:> 142.81 +0.20 142.61
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 李春喜/李富强;审校 孙茉莉
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
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台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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