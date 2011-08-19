《阳歌专栏》可口可乐入乡随俗显成效,联想再次"晚一步"?

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

可口可乐入乡随俗显成效

可口可乐(KO.N)宣布未来三年将在中国增加投资40亿美元，因其在中小城市业务迅速扩张。这则消息使得可口可乐成为媒体焦点，它这麽做其实也很容易理解。

全球经济迟滞之际，可口可乐在全球多数主要市场的销售业绩欠佳，但今年上半年在中国的销售则增长了21%，销量超过了10亿瓶，五年前这是在中国市场的全年销量。

显然，可口可乐在中国还有很大的发展空间，虽然是在中国的软饮销售冠军，但市占率也才17%。而我最关注的是，可口可乐在中国推出的品牌“美汁源”，跻身其销售额过10亿美元的品牌行列，是可口可乐在美国以外地区开发的品牌首次销售达到10亿美元级别。我本人也常常喜欢喝“美汁源”，至少从表面上看，这比可乐要健康一些吧，这也无疑受到了中国消费者的欢迎。

象肯德基(YUM.N)和麦当劳(MCD.N)这些全球知名品牌那样，可口可乐也试图迎合当地消费者口味、开发独特产品，开辟成长机遇，而非单调沿用在西方市场创立的产品系列。可口可乐此次在中国的大手笔投资，表明它已经意识到，创新是保持成长的关键。未来两三年，若可口可乐在中国能保持20%以上的增长率，我不会感到奇怪。

一句话：可口可乐在中国大手笔40亿美元投资计划，印证其在中国市场的成功，并预示其未来发展潜力。

联想再次“晚一步”？

中国电脑巨头联想(0992.HK)终于发现了制胜法宝，公布其季度净利超乎预期地增长一倍，这主要得益于其核心的新兴市场业务强劲。但不幸的是，联想发现这个法宝的时机有点太晚了，正如联想在进军新产品领域方面常常都会晚一步，这对未来可不是个好兆头。

联想收购IBM个人电脑(PC)业务已六年，终于已扭亏为盈，在截至6月30日的会计年度，联想成熟市场业务贡献了7,700万美元的利润，但这与苹果相比就不值一提了。苹果在比这短得多的时间里，在中国市场几乎从零开始，在该市场销售已经超过联想。此外，联想最近推出的智能手机和平板电脑，市场反响平平，而这两个产品代表着未来发展方向。

据中国媒体报导，联想在过去三个季度中乐Phone销量仅略超出70万支，而联想也表示上季乐Pad仅卖出8万台。与之形成鲜明对比的是，单是上季苹果iPad在中国销量就达到100万台，当然苹果在平板电脑市场是占了先机的。中国是联想的本土市场，本应享有天时地利，其新产品表现却远远不及苹果，因此尽管其最新季度财报貌似强劲，未来不管在国内市场，还是国际市场，都还面临沉重压力。

一句话：联想最新季度获利强劲，但千万别忽略其在智能手机和平板电脑领域的薄弱表现。(完)

--发稿：朱淑珍

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