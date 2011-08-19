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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 11:32 BJT

〔全球金市〕现货金涨逾1%至纪录高点,受全球经济成长担忧提振

路透新加坡8月19日电---现货金XAU=周五涨逾1%至纪录高点每盎司1,844.55美元,因美国可能陷入衰退以及欧元区债务危机挥之不去令投资者买入黄金避险.

美国期金GCcv1最高升1.4%至纪录高位每盎司1,847.9美元,随後回落至1,845.6美元.(完)

--编译 李富强;审校 张荻

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