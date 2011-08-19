中美篮球"友谊赛"变成斗殴

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月19日电---在美国副总统拜登访问北京之际，两国在篮球赛场的友谊交流则出现不和谐音，双方球员大打出手，甚至扔出一张椅子。
美国乔治城大学男子篮球队与中国八一火箭队在北京奥体中心体育场的友谊赛最终演变成一场斗殴。目前尚不清楚斗殴原因。
球员们挥拳相向，观众甚至扔下了一张座椅，乔治城大学球员和教练走向更衣室时，球迷们向他们投掷矿泉水瓶，比赛提前结束。
据《华盛顿邮报》报导，这场比赛是“中美篮球系列友谊赛”的一部分。乔治城大学队将继续其为其10天的访华旅程，包括安排在上海的其他比赛。(完)
--发稿：王燕焜
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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