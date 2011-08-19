〔中国货币市场〕回购利率续涨,下周转债冲击化解资金价格将回落(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月19日电---中国银行间市场周五主要回购利率早盘延续升势,不过隔夜及14天期品种涨幅明显收窄.国电电力可转债申购日後,资金将逐步回流,预计下周紧绷态势将得以缓和.

政策方面,华北一银行交易员认为,投资者对紧缩政策仍忧心忡忡.一方面是认为8月居民消费价格指数(CPI)可能将徘徊高位;同时,本周央行票据三率齐升,也激发了市场对加息的猜测.

然而,即使加息,对货币市场的冲击也相对有限.她指出,一方面是因为升息符合预期.此外,目前情况看,短期内续上调存款准备金率的可能性降低,加上公开市场持续的净投放,下周资金状况还是较为乐观的.

中国央行公开市场本周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.公开市场已连续五周净投放,累计达2,030亿元,其中本周380亿元.[ID:nCN1908207]

"这两天借钱很痛苦,虽然价格不是太高,但是很不好借,"她称.

对于下周资金面的表现,华东一券商分析师则表示,公开市场到期量将较少,且临近月末,揽存压力再燃.预计资金面将趋紧."不过,只要不提准备金,(七天期回购利率)应该也就在4%附近的样子".

据路透计算,下周公开市场到期量仅250亿元.

中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)将于周五发行55亿元可转换公司债券,期限六年.[ID:nCN1904333]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7093 3.4832 +22.61

七天CN7DRP=CFXS 4.5051 3.8492 +65.59

14天CN14DRP=CFXS 4.6080 4.4149 +19.31

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.7133 3.4563 +25.70

七天CHICNY7D=CFXS 4.6303 3.8455 +78.48

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.6700 3.4400 +23.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.1700 3.7200 +45.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5500 4.2800 +27.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.6892 3.4425 +24.67

七天SHICNYSWD= 4.3033 3.7658 +53.75

三个月SHICNY3MD= 5.4328 5.4328 0.00

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