〔中国汇市〕人民币兑美元续跌,隔夜美元涨势大幅拉低中间价

* 隔夜美元大涨,致人民币中间价大幅回调

* 即期汇价并未深跌,且盘中跌幅渐收窄

* 此前受到压制的结汇盘大量涌出,市场成交活跃

* 下周盘整概率大,料将受国际美元走势掣肘

路透上海8月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘即期汇价续跌,隔夜美元大幅走高,促使人民币中间价跌破6.40关口,不过在大量结汇盘的推动下,即期汇价并未深跌,且盘中跌幅逐渐收窄.

交易员指出,上周人民币升值过快,结汇盘受到了很大程度的压制,今日中间价低开後这部分结汇需求快速涌出,市场成交非常活跃.下周料结汇盘仍然踊跃,但人民币升值步伐将放缓,并受制于国际美元走势.

"今天结汇量特别大,...之前人民币不是上的特别快嘛,当时有很多美元没来得及结汇,所以今天看中间价下来了,就急于把美元结掉,"上海一银行交易员称.

纽约汇市美元和日圆周四全线上涨,因美国经济走弱的迹象及对欧洲的银行在欧元区债务敞口的担忧驱使投资者纷纷涌入避险货币.[ID:nCN1910489]

北京时间11:53,人民币兑美元即期报6.3957元,上日收盘价为6.3877元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.4032元,上日中间价为6.3942元.

中国国家副主席习近平周五表示,中国经济将不会面临"硬着陆",美国经济具备韧劲.[ID:nCN1911205]

北京时间12:01,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2890/60,上日尾盘为6.2850元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3770/10元,上日尾盘报6.3750元.

东京美元周五在亚洲市场守住温和涨幅,此前一系列美国经济数据疲软以及对欧洲银行业的忧虑,令投资者涌入美国公债市场.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)