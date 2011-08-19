〔理财周报〕中国8月第一期银行理财产品预期最高收益率降至4.27%--社科院

路透北京8月19日电---中国社科院金融中心最新报告显示,8月第一期(8月1日-12日)49家商业银行发行银行理财产品644款,平均委托期限为0.30年,银行提供的平均预期最高收益率为4.27%,预期收益率下降了16个BP.

其中普通类产品有609款,平均委托期限为0.28年,预期最高收益率为4.28%,较上期下降20个BP.结构类产品为32款,平均委托期限为0.54年,预期最高收益率为3.57%,较上期上升263个BP.

本期有3款开放式产品发售,预期最高收益为5.55%,较上期上升55个百分点.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有529款,占比82%,较上期下降10个百分点.外币类产品有115款.

--从产品的资产主类来看:

本期利率类产品数量有358款,占到全部产品的56%,较上期占比回升11个百分点;混合类产品数量居次,有250款,占比为39%;信用类产品有16款,较上期增加8款;汇率类产品的数量由上期的5款增加为12款;股票类产品和商品类产品的数量分别增加3款和1款.

--从产品的收益类型来看:

非保本浮动收益型产品数量425款,占比为66%,较上期下降7个百分点.保本浮动收益型产品数量为128款,保息浮动收益型产品数量为91款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为20%和14%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为438款,占比68%,与上期相比下降5个百分点,本期6至9个月(含)和9至12个月(含)产品占比较上期分别上升3个和2个百分点.除上述两个期限外,其馀各区间产品占比变化不大.

**普通类产品:债券货币市场和组合资产类居主位**

本期普通类产品仍主要投向债券货币市场和组合资产管理方向,两类产品占比约84%,但较上期下降了8个百分点,其中债券货币市场产品占比43%,较上期上升4个百分点.组合资产管理类产品占比41%,较上期下降13个百分点;外币债券货币市场类产品占比上升8个百分点.

除上述三类资产外,本期票据资产类产品上升1个百分点.固定资产管理类产品较上期下降1个百分点.

本期固定收益权类产品的平均期限最长,为1年,其馀各类产品期限均在半年以内,票据资产类产品的平均期限最短,为0.31年,但上期平均水平延长了0.24年.

固定收益权类产品的平均预期收益率最高,为7%,较上期上升73个BP.票据资产类产品次之,为5.82%.外币债券货币市场类产品平均收益水平为3.12%,较上期上升47个BP.从环比表现来看,本期各类产品的期限均不同程度延长.

收益水平方面,本期除债券货币市场和组合资产管理类产品之外,其他各类产品的平均预期收益水平均不同程度上升,其中债券货币市场和组合资产管理类产品的平均预期收益率较上期分别下降7个和16个百分点,另外,本期票据资产类产品的升幅最大,为92个BP.

**结构类产品:以利率类产品为主**

本期共发行32款结构类理财产品.主要投资方向有利率市场、汇率市场、股票市场和商品市场.从不同市场的投资分布来看,本期利率类产品和汇率类产品数量持平各有12款,股票类产品有6款,商品类产品有2款.

从从利率市场来看,本期的利率类产品全部由中资的北京银行、渤海银行和外资的渣打银行发售,挂钩标的为SHIBOR、3个月美元存款利率和美元3M Libor.北京银行产品为看涨结构,另外两家银行信息不明.

从汇率市场来看,本期的汇率类产品由中资的中国银行、光大银行和外资的法兴银行发售,从挂钩标的来看,本期挂钩汇率品种比较丰富,其中挂钩欧元兑美元的产品数量最多,有4款,挂钩美元兑港币的产品有3款,挂钩澳元兑美元和美元兑人民币的产品各有2款,法兴银行的一款1.5年期产品挂钩一篮子新兴市场货币汇率,包括美元兑俄罗斯卢布,美元兑印度卢比和美元兑韩元.

从股票市场来看,本期的股票类产品全部由外资的汇丰银行发售,且均投资于境外市场.另外,中资的光大银行和外资的星展银行各发售1款商品类产品,光大银行产品挂钩伦敦金银市场协会黄金现货下午定盘价,星展银行产品则挂钩德意志银行商品指数基金.(完)