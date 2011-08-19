〔中国债市动态〕现券收益率稳中有降,机构心态仍偏于谨慎

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海8月19日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率稳中有降.本周央票发行收益率全面走升,尽管尚难断定是否为加息征兆,但机构谨慎心态明显加重,债市走势陷入胶着,大多数现券收益率维持盘整的走势,部分配置价值相对偏高的长期债收益率略微走低.
交易员表示,债市未来走向取决于央行货币政策的的情况,在政策取向未明了之前,债市可能依然处于波动的走势.
"个别长债双边(报价)略微跌了一点,其他品种变化不大,"华东一券商交易员表示,"现在关键不清楚央票收益率上行会不会是加息的信号,...看看情况再说吧."
该交易员并指出,配置型机构由于对利率风险承受度较高,仍在市场买入长期债券,推动收益率小幅下行,但大部分机构还是因为货币政策前景不明,观望情绪严重,下周债市还将延续目前总体盘整的走势.
北京时间12:13时,银行间债市剩馀期限将近10年的国债110008tCN110008=CFXM最新双边报价3.9500%/3.9100%,昨日尾盘报4.0100%/3.9100%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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