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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 12:31 BJT

《企业看点》--8月19日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月19日电------以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* Manager Magazin报导,德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)接近于达成一项交易,将出售其IT子公司Lufthansa Systems的多数股权.[ID:nLDE77H0IR]

* 彭博援引知情消息人士报导称,思捷环球(0330.HK)正考虑出售其美国和加拿大成衣零售业务.[ID:nCN1911117]

* 金融时报周五报导,Ernesto Bertarelli将投资至多5亿英镑(8.24亿美元)作为成立一家私募股权地产公司的初始资本,该公司由黑石(百仕通)(BX.N)的前英国业务主管和Starwood Capital共同设立.[ID:nL5E7JJ00K]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 丁琦;审校 孙茉莉

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