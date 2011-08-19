伦敦击败纽约当选世界时尚之都

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶8月16日电---“全球语言监测机构”(Global Language Monitor)的调查显示，受助于媒体对已故英国设计师亚历山大・麦奎恩(Alexander McQueen)和王妃凯特・米德尔顿(Kate Middleton)的关注，伦敦超过纽约成为2011年的世界时尚之都。
根据对纸媒、电子和社交媒体等媒介中词汇使用频率的追踪，伦敦从原先的第三位跃居至今年的第一位，打破了纽约连续多年持有该头衔的历史。
该机构的裴亚克(Bekka Payack)周二表示：“我们看到凯特和亚历山大・麦奎恩这两个真正的媒体明星对全球排名所能产生的影响。我们的数据显示，正是他们两人才使伦敦比纽约略胜一筹。”
随着4月份与英国威廉王子的订婚和成婚，凯特・米德尔顿已成为全球时尚偶像。
麦奎恩去年自杀身亡，但由他创立的时尚品牌仍存在。
其他进入全球时尚之都前五名的分别是排在第三位的巴黎，随後是米兰和洛杉矶，而柏林和新加坡自该机构8年前进行此调查以来首次闯入前十。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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