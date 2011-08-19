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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 14:00 BJT

〔欧洲金融〕ECB执委史塔克称,过长时间内维持过低利率具有风险

路透法兰克福8月19日电---德国商报(Handelsblatt)周五刊登对欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克的专访称:

* 欧元区共同债券是一个错误的解决方案,将带来错误的激励

* 欧元区共同债券对解决危机来说是治标不治本

* 欧元区共同债券将意味着支付联盟

* 将欧洲金融稳定机构(EFSF)规模扩大一倍,或者欧洲央行向系统注入更多资金都不会起作用

* 需要进行结构性调整

* 欧洲央行购买债券的规模和速度将取决于市场的紧张态势持续多久

* 史塔克被问及欧洲央行的流动性举措时称,8月4日做出的提供六个月期流动性的决定是"一次性的"

* 在过长时间内维持过低利率会导致过多风险,削弱成长潜力.(完)

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