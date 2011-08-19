〔韩国个股〕监管机构暂停出售友利金融控股股份

中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透首尔8月19日电---韩国金融服务委员会周五表示,暂停出售51亿美元的友利金融控股053000.KS股份,此前该机构仅收到一份来自本地私募股权投资公司MBK Partners的收购要约.
该委员会在一份声明中称,未来将再次组建委员会,重启将友利金融私有化的进程,但未详细说明具体时间.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团 设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)