版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 8月 19日 星期五 13:42 BJT

〔韩国个股〕监管机构暂停出售友利金融控股股份

路透首尔8月19日电---韩国金融服务委员会周五表示,暂停出售51亿美元的友利金融控股053000.KS股份,此前该机构仅收到一份来自本地私募股权投资公司MBK Partners的收购要约.

该委员会在一份声明中称,未来将再次组建委员会,重启将友利金融私有化的进程,但未详细说明具体时间.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐