主要国家经济指标预测--8月22日****

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透8月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.46
附:主要国家19日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.7% +0.1%
(较上年同期) +5.8% +5.3%
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 -56.46 -80.0
公共部门净借款(亿英镑) -19.61 5.0
1100 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 123.9 -- (完)
--整理 李富强/侯向明;审校 孙茉莉
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。