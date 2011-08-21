版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 06:16 BJT

****主要国家经济指标预测--8月22日****

路透8月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.46

附:主要国家19日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.7% +0.1%

(较上年同期) +5.8% +5.3%

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 -56.46 -80.0

公共部门净借款(亿英镑) -19.61 5.0

1100 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.7% +2.8%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 123.9 -- (完)

--整理 李富强/侯向明;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐