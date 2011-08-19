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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 13:46 BJT

〔美国个股〕美国银行将在第三季再裁员3,500人--内部通讯

路透新加坡8月19日电---一份发给员工的内部通讯显示,美国银行(BAC.N)第三季将再裁员约3,500人,该银行今年之前已宣布过裁员2,500人.(完)

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