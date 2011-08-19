版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 14:02 BJT

〔菲律宾央行〕7月国际收支盈馀激增至12.7亿美元,上月为2.22亿

路透马尼拉8月19日电---菲律宾央行周五发布7月国际收支数据:

* 7月国际收支盈馀为12.7亿美元

* 1-7月国际收支盈馀为62.86亿美元(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐