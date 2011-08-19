〔路透基点〕中纺集团委托汇丰银行安排5亿美元银团贷款

路透香港8月18日电---据汤森路透旗下基点报导,汇丰银行的声明称,中国国有企业中纺集团已经委任汇丰银行负责为其在香港安排总额不超过5亿美元的首次海外贷款.

中纺集团上个月宣布该笔交易,最初目标定为2亿美元,目前该贷款的规模可能提升为初始目标的2.5倍.

中纺集团是中国最大的棉花和大豆交易商之一,亦从事石油加工业务.该公司昨日与汇丰银行就该贷款交易签署了谅解备忘录,正值中国国务院副总理李克强在香港访问之际.

根据谅解备忘录,汇丰银行将作为该笔不超过5亿美元的银团贷款的牵头主办行.所筹资金将用于支持中纺集团的境外采购业务.中纺集团将与汇丰银行和其它潜在参与银行就贷款事宜展开磋商.

银行消息人士称,据闻包含全部费用的价码在200个基点以上,期限为三年.

中纺集团成立于1951年,是中国500强企业之一,拥有逾40家工厂和30多家子公司和海外分支.该公司受国务院国有资产监督管理委员会监管.(完)