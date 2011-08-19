〔突发事件〕日本东北部发生6.8级地震,东京电力称福岛核电站未见异常

中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透东京8月19日电---日本气象厅周五称,日本东北部发生级数初步确定为6.8的地震,并发布50厘米的海啸警报.有目击者称,东京建筑物出现摇晃.
东京电力(9501.T)称,震後福岛核电站没有异常.
另外,东北电力(9506.T)称其女川(ONAGAWA)核电站在震後亦未见异常状况.(完)
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团 设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)