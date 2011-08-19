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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 13:50 BJT

〔韩国股市〕尾盘跌幅一度扩大至6%,跌至1,750点下方

路透首尔8月19日电---韩国股市.KS11周五尾盘跌幅一度扩大至6%,跌至1,750点下方,因投资人担心美国经济前景恶化.(完)

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