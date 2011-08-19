〔东京汇市〕欧元和商品货币下挫,受避险情绪打压

* 瑞郎、日圆兑美元基本持平,因担心当局出手干预

* 避险情绪推低商品货币

* 美元/日圆因停损买盘而短暂上涨

路透东京8月19日电---欧元和澳元等商品货币周五承压走低,此前一连串疲弱的美国经济数据,以及市场对欧洲银行业的担忧令投资人涌向美国公债,并逃离股市.

对全球经济陷入衰退的忧虑升温,打击亚洲股市.此前美股Nasdaq综合股价指数大挫逾5%,欧股亦遭重创,受银行股跌势拖累.避险资产黄金XAU=则在每盎司1.840美元上方创纪录高位.