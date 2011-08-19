〔东京汇市〕欧元和商品货币下挫,受避险情绪打压

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 瑞郎、日圆兑美元基本持平,因担心当局出手干预
* 避险情绪推低商品货币
* 美元/日圆因停损买盘而短暂上涨
路透东京8月19日电---欧元和澳元等商品货币周五承压走低,此前一连串疲弱的美国经济数据,以及市场对欧洲银行业的担忧令投资人涌向美国公债,并逃离股市.
对全球经济陷入衰退的忧虑升温,打击亚洲股市.此前美股Nasdaq综合股价指数大挫逾5%,欧股亦遭重创,受银行股跌势拖累.避险资产黄金XAU=则在每盎司1.840美元上方创纪录高位.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。