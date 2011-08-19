版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 14:18 BJT

〔韩国股市〕收盘暴跌6.2%,创下2008年11月以来最大单日百分比跌幅

路透首尔8月19日电---韩国股市周五收盘连续第二个交易下挫,录得2008年稍晚全球金融危机以来最大单日百分比跌幅,因市场愈加担忧美国可能陷入经济衰退和欧元区财政危机无法获得突破性进展.

韩国综合股价指数.KS11收盘重挫6.22%至1,744.88点,为2008年11月以来最大单日百分比跌幅.

综合股价指数本周累计下挫2.7%,抹去本周以来的涨幅并回落至上周水平.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐