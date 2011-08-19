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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 14:22 BJT

〔日本股市〕收跌2.5%,受美国衰退忧虑和日本东北部地震拖累

路透东京8月19日电---日本股市日经指数周五收跌2.5%,为连续第三日下滑,受美国衰退忧虑和尾盘时段强震再次袭击日本东北部拖累,但日经指数仍勉强收在了本月因美国债务忧虑而创下的低位上方.

日经指数.N225跌至8,719.24点,此前一度最低跌至8,707.47点,但仍收在了8月9日低位8,656点上方.

东证股价指数.TOPX收跌2.0%至751.69点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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