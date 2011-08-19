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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 13:56 BJT

〔国际油市〕布兰特原油下跌逾1美元,因美国经济数据疲弱

路透新加坡8月19日电---布兰特原油期货LCOc1周五下跌逾1美元,延续上日跌势,此前一系列疲弱的美国经济数据引发市场担心原油需求.

0547GMT,10月布兰特原油LCOc1跌1.03美元至每桶105.96美元.(完)

--编译 洪曦;审校 张若琪

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