〔中国股市〕沪综指受外围市场拖累收挫近1%但跌幅缩减,短线仍难乐观

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月19日电---中国股市沪综指周五收盘缩减跌幅至近1%,收回早前因外围市场拖累的部分失地.虽然前期低点支撑较强,未来一周股市或能缓慢抬升,但加息预期萦绕不散,且欧美经济前景堪忧,让股指面临上档压力.
沪综指.SSEC收报2,534.358点,下跌25.114点,或0.98%.本周该股指累计下跌2.27%,为连续第五周走低.沪市A股今日成交额735亿元人民币,略低于上日的759亿元.
联讯证券分析师曹卫东称,海外市场影响是股市收跌的主要因素,此外,今日还是股指期货交割日,且临近周末交投谨慎,市场依然存在加息预期,在这些因素作用下,股市延续了原有趋势.
市场对欧洲的银行体质及美国重陷衰退的担忧重燃,导致隔夜美国股市重挫,三大指数跌幅均超过3%.道琼工业指数重挫3.68%,报10,990.58.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数则录得2009年3月来最大单日跌幅.[.NCN][.EUCN]
不过曹卫东也指出,"前期2,430点的支撑还是比较强,短期的回调属于对上次低点的确认,...只要周末没有什麽变化,A股市场会缓慢抬升,回到2,550点之上,但上涨的动力还不会很足."
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,811.4点,跌1.15%,成交量为176,561手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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