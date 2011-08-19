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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 14:11 BJT

〔表格〕德国7月PPI较前月上升0.7%,较上年同期上升5.8%

路透柏林8月19日电---德国联邦统计局周五公布,德国7月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.7%,较上年同期上升5.8%(6月分别为上升0.1%和上升5.6%).

11年7月 11年6月 10年7月

较上月(%) 0.7 0.1 0.5

较上年同期(%) +5.8 +5.6 +3.7

指数(基期年为2005) 116.8 116.0 110.4

路透调查预估为,7月PPI较前月上升0.1%,较上年同期升5.3%.(完)

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--编译 李富强;审校 王洋

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