〔路透基点〕瑞安中心寻求25亿港元银团贷款用于再融资

路透香港8月19日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,中银香港和渣打银行已启动对瑞安中心有限公司的25亿港元三年期再融资贷款.

瑞安中心有限公司为私人控股的地产开发商瑞安集团的下属企业.借款人用其位于湾仔的甲级写字楼瑞安中心作为贷款抵押.

据称借款人支付含所有费用的价码在200个基点以上.

贷款用于对其2007年6月的22亿港元五年期贷款进行再融资.上次贷款包括9亿港元的分期偿还贷款和13亿港元循环信贷,平均期限为4.28年.该贷款支付包含所有费用在内的最高价码为51.5个基点,利率较香港银行间拆放款利率(HIBOR)加码46个基点.

安排行包括中银香港、富邦银行香港分行、工银亚洲和汇丰银行，东亚银行担任高级管理行.三菱东京日联银行和台北富邦银行担任管理行.(完)