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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 14:17 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌2美元,受美国经济数疲软拖累

路透新加坡8月19日电---美国原油期货CLc1周五下跌2美元,至每桶80.38美元,延续昨日跌势,因美国经济数据疲软引发对石油需求的担忧.

0609MGT,9月原油期货下跌1.92美元至每桶80.46美元.(完)

--编译 李富强;审校 艾茂林

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